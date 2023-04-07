7 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Nisan 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉7 Nisan Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.242,21
Gram altın satış: 1.242,90
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.071,00
Çeyrek altın satış: 2.093,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.142,00
Yarım altın satış: 4.186,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.259,00
Tam altın satış: 8.341,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.444,00
Cumhuriyet altını satış: 8.572,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.482,00
Ata altın satış: 8.555,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Nisan Cumagünü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.