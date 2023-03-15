Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç tutanlar, orucu bozan eylemler için araştırmalara başladı. Müslümanlara farz kılınan ve İslamın 5 şartından biri olan oruç tutmak ibadetini yerine getirmek isteyenler arama motorlarında Tıraş olmak orucu bozar mı? | Saç, sakal tıraşı olunca, başkasına tıraş olunca oruç bozulur mu? sorularını araştırıyor. İşte Diyanet açıklaması...

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadeti de tüm İslam alemince başladı. İmsak vaktinden güneşin batışına kadar olan süre boyunca yeme, içme ve cinsel faaliyetlerden uzak durulmasını emreden dinin farz kıldığı oruç ibadetini gerçekleştirenler Tıraş olmak orucu bozar mı? | Saç, sakal tıraşı olunca, başkasına tıraş olunca oruç bozulur mu? sorularının cevabını araştırıyor.

ORUÇLUYKEN TIRAŞ OLMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanete göre oruçluyken saç, sakal, tırnak kesmek ve vücut temizliği yapmak gibi fiiller orucu bozmaz.

Tırnak kesmek de İslam dininin temizlik gereklilikleri arasında yer almaktadır ve orucu bozmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tırnak kesmenin orucu bozup bozmayacağına dair görüşü bulunmamakla beraber, tırnak kesmenin mekruh olduğu şu ifadeler yer almaktadır;

"Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hallerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 338). Ancak bu konuda sağlam bir delil bulunmamaktadır. Nitekim diğer bazı kaynaklarda, yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir (Büceyrimi, Tuhfe, I, 364; Dimyati, Haşiyetü i'aneti't-talibin, I, 137). Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız halinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde; koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur."

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.