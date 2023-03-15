Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç tutanlar, orucu bozan eylemler için araştırmalara başladı. Müslümanlara farz kılınan ve İslamın 5 şartından biri olan oruç tutmak ibadetini yerine getirmek isteyenler arama motorlarında Oruçluyken kıl almak orucu bozar mı? | Ağda, epilasyon yapınca oruç bozulur mu? sorularını araştırıyor. İşte Diyanet açıklaması...

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadeti de tüm İslam alemince başladı. İmsak vaktinden güneşin batışına kadar olan süre boyunca yeme, içme ve cinsel faaliyetlerden uzak durulmasını emreden dinin farz kıldığı oruç ibadetini gerçekleştirenler Oruçluyken kıl almak orucu bozar mı? | Ağda, epilasyon yapınca oruç bozulur mu? sorularının cevabını araştırıyor.

ORUÇLUYKEN EPİLASYON, AĞDA, JİLET YAPMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadın ve erkeklerin herhangi bir yolla vücudundaki kılları alması orucu bozmaz. Konuya ilişkin Diyanet açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195)."

📌Kıl almak ve aldırmak orucu bozan durumlar arasında yer almaz. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir.

📌Kadının kadına karşı avret mahalli ise, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin kadına veya erkeğe gösterilmesi caiz değildir.

📌Dolayısıyla ağda yaptıracak kişinin avret mahalli olan yerlerini kadına veya erkeğe açması helal değildir.

📌Ağda işlemini uygulayan kişinin de avret mahalli bölgelere bakması helal değildir. Hatta dokunmaması gerekmektedir.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.