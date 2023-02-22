Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '22 Şubat Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 22 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
22 ŞUBAT ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 22 Şubat Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
22 ŞUBAT ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
21 - 24 - 63 - 72 - 80 - 86 Joker: 46 Süperstar: 85
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