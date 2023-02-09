Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, " Eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi. İşte ayrıntılar...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem felaketi tüm ülkeyi teyakkuza geçirdi. Yaşanan doğal afet sonrası deprem bölgelerinden diğer şehirlere öğrenci nakil işlemleri yapılıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklaması ile okulların tatil olacağı süre hakkında bilgilendirmede bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TARİH VERDİ!

Özer yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 71 ilde de eğitim öğretimin 20 Şubat'a kadar uzatılma kararı aldıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'deki öğretmenlerimiz var. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 71 ildeki 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretim başlayacak" dedi.

TÜRKİYE'DE TÜM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan açıklamalara göre afet bölgesinde ve yeni açıklama ile 81 ilde tüm okullar 20 Şubat tarihinde açılacak.