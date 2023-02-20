Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 20 Şubat Pazartesi akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 20 Şubat Pazartesi tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
20 ŞUBAT PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Şubat Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
20 ŞUBAT PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
5 - 13 - 42 - 45 - 68 - 81 Joker: 41 SüperStar: 3
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