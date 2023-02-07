Iniesta'dan Türkiye'de destek paylaşımı!

Türkiye'yi yasa boğan merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından dünya yıldızı Iniesta'dan destek paylaşımı geldi. Iniesta, "Deprem görüntülerini görünce çok üzüldük. Dualarım ve tüm desteğim Türkiye, Suriye ve bu talihsizlikten etkilenen diğer ülkelerle. Güçlü kalın." ifadelerinde bulundu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2023- 12:11