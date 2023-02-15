Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından, destekler sürmeye devam ediyor. Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı, seferberlik ilan etti ve şehirde oba kurma çalışmaları başladı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın deprem felaketi sonrası depremzedeler için atılacak adımlar peş peşe açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı desteklerin ardından Sivil Toplum Kuruluşları da depremzedeler için adeta seferber oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı da asrın felaketi sonrası depremzedeler için dev bir adım atmaya hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ'A OBA KURULACAK

Sabah'ın haberine göre; Bilal Erdoğan yönetimindeki Dünya Etnospor Konfederasyonu da depremzedelerin konaklama sorununu çözmek için harekete geçti. Konfederasyon, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleriyle beraber, AFAD koordinasyonuyla çadırların kurulumuna başladı.

Ayrıca yine Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı da benzer bir çalışma yürütüyor. Vakıf, Ahlat ve Malazgirt oba alanlarındaki 100 adet çadırı Kahramanmaraş'a kurmak için hazırlıklara başladı. Çalışmaların AFAD koordinasyonunda ilerlediği bildirildi.