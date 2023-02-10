Dünyayı yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlerin ayrı ayrı hikayeleri var. Bunlardan biri de 16 yıl yetiştirme yurdunda kalan Erzincan, Kahramanmaraş, bölgesinin en başarılı kanat ve golcü futbolcularından Hakan Doğan... Hürriyet'te yer alan habere göre 2 yaşında anne ve babası vefat eden ve yetiştirme yurduna verilen Hakan Doğan'ın yeteneğini yetiştirme yurdundaki öğretmenleri keşfetti. Yurtta sabahtan akşama kadar kağıtlardan top yaparak oynaması arkadaşlarını ve eğitimcileri mutlu ediyordu.
SON DAKİKA: Hakan Doğan'ın duygulandıran hikayesi!
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Kahramanmaraş İstiklalsporlu Hakan Doğan, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybetmişti. Doğan'ın hikayesi ise yürek dağladı...
DEVLETE BORCUMU ÖDEYECEĞİM
4 Ekim 2008 yılında 18 yaşı dolduğundan devlet ona iş buldu ve yerleştirecekti. Ancak Hakan Doğan teşekkür etti ve şu yanıtı verdi: Devlet bana baktı sıra şimdi bende. Devlete borcumu Milli Takım'a seçilerek ödeyeceğim. Yurttan ayrılınca futbolcu arkadaşlarını aradı. İlk filiz lisansı Erzincan 1968 takımında çıktı. 2 yıl top koşturdu. Hava hakimiyeti, plase vuruşları mükemmeldi. 2010 yılında Erzincan Refahiyespor'dan teklif aldı. Hayallerinin peşinde koşması için kapılar yeteneği sayesinde açılmıştı.
İLK YILINDA BAL'A ÇIKMAYI BAŞARDI
Refahiyespor'daki ilk yılında şampiyonluk yaşattığı takımı Bölgesel Amatör Ligi'ne yükseldi. İkinci sezonu olan 2011- 2012'de ise Erzincan Refahiyespor'u BAL Ligi'nden 3. Lig'e çıkarmayı başardı. 21 maçta 13 gol atarak adından sıklıkla söz ettirmişti. Hatta Milli Takım seçmeleri için gelenler beğenmiş ama tercih edilmeyince büyük üzüntü yaşamıştı. 22 yaşında profesyonel olan Hakan kariyerinde Afyon, Gebze, Nevşehir, Mardin, Adıyaman, Tavşanlı, Ünye, Tirespor gibi kulüplerin formalarını da giydi.