Hatay'daki durumla ilgili ise Adekugbe, "Şehir de depremin etkilerini gördüm. Evimle antrenman yaptığımız yerin arası 20 dakikalık bir mesafede. Şehir merkezine gittiğimde yıkılmış binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar gördüm. Antrenman sahasına doğru yaklaştığımda daha da kötüsünü görmeye başladım. Tam bir kaos vardı. Yollar ikiye bölündü, köprüler çöktü. Süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum." açıklamasında bulundu.



