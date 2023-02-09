İsmail Çipe yaşadıklarını anlattı!

Galatasaraylı kaleci İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de etkili olan deprem felaketi sonrasında memleketi Hatay'a gitti. Arama kurtarma çalışmalarında da görev alan tecrübeli kaleci, enkaz altından çıkan ailesini alarak İstanbul'a getirdi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023- 13:20