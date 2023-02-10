Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, 10 kentte yıkıc ıhasara neden oldu. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları 5 gün boyunca devam ederken depremzedelere yardım için tüm Türkiye tek yürek oldu. Spor camiasının da çeşitli yollarla destek sağladığı depremzedelere yardım eli de Kocaelispor ile Sakaryaspor'dan geldi. 1999 yılında Marmara'da yaşanan deprem sebebiyle 'sizi en iyi biz anlarız' diyen Sakaryaspor, Kocaelispor ile yapacakları hazırlık maçının gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını duyurdu.
KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Müsabakanın tarihi ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.
Sakaryaspor, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız!— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) February 9, 2023
Ezeli rakibimiz ebedi dostumuz @Kocaelispor ile Kocaeli Stadyumu'nda hazırlık maçı düzenlenecektir.
Müsabakanın tarihi ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. pic.twitter.com/cFG7mnFyuA