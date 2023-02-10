Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşerek 10 kentte yıkıcı hasara neden olan deprem, tüm ülkeyi yasa boğdu. Kötü hava koşulları depremezedelerin bölgedeki yardım ihtiyacını daha da artırırken spor dünyasından deprem bölgesine uzanan yardım eli yaraları sarmaya yardımcı oluyor. Kocaelispor ile Sakaryaspor da bölgedeki yıkıma kayıtsız kalamayan takımlar arasında yer aldı. İki takım arasında, tüm bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı hazırlık maçı oynanacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, 10 kentte yıkıc ıhasara neden oldu. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları 5 gün boyunca devam ederken depremzedelere yardım için tüm Türkiye tek yürek oldu. Spor camiasının da çeşitli yollarla destek sağladığı depremzedelere yardım eli de Kocaelispor ile Sakaryaspor'dan geldi. 1999 yılında Marmara'da yaşanan deprem sebebiyle 'sizi en iyi biz anlarız' diyen Sakaryaspor, Kocaelispor ile yapacakları hazırlık maçının gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını duyurdu.

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Müsabakanın tarihi ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.

Sakaryaspor, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: