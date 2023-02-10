EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK ŞUBAT 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağkur emekli maaşları da 16-17 Şubat'ta ödenecek.

"Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu. Peki, Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?.



AÇIKLAMA GELDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" açıklamasında bulundu.