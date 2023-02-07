Çağlar Söyüncü paylaşımında, "Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hala canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.
Tüm ülke yasa boğulmuş ve hala göçük altından canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını bir anda 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) February 6, 2023