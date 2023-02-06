Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 6 Şubat Pazartesi akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 6 Şubat Pazartesi tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
6 ŞUBAT PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
6 ŞUBAT PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
12 - 30 - 48 - 52 - 61 - 82 Joker: 55 SüperStar: 30
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