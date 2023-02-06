Yılmaz Vural konuştu! "Ahmet Eyüp Türkaslan..."
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, yaşanan depremin ardından açıklamalarda bulundu. Vural, "Rize maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim." dedi.
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Yayın Tarihi: 06.02.2023- 15:07 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023- 15:07
İŞTE VURAL'IN SÖZLERİ:
Rize maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar... Perişan haldeyim.