KOMEK BAŞVURU EKRANI | KOMEK başvuruları başladı mı? KOMEK 2023 bahar dönemi başvurusu nasıl yapılır?

2023 yılının bahar dönemi için KOMEK kayıtları 17 Ocak itibariyle başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu için birçok kişi detayları araştırıyor. Peki, KOMEK başvuruları başladı mı? KOMEK 2023 bahar dönemi başvurusu nasıl yapılır? Dersler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KOMEK 2023 kurs başvuruları başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu için vatandaşlar detayları merak ediyor. 17 Ocak itibariyle başlayan kayıtların ne zaman sona ereceği de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KOMEK 2023 başvurusu ne zaman yapılır? ASEM kayıt başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...

2023 KOMEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KOMEK Konya kayıt başvuruları 17 Ocak itibariyle başladı. Kayıtlar 30 Ocak tarihine kadar devam edecek.

KOMEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KOMEK başvuruları, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları internet sitesi üzerinden yapılacak.

KOMEK DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KOMEK Bahar Dönemi dersleri, 13 Şubat - 11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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