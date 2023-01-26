Recep ayının 27. gününde milyonlarca Müslüman Miraç Kandili'ni idrak ediyor. Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan "Kandil simidi" kullanıcılar tarafından nasıl yapıldığına dair aratılmaya başlandı. Peki; Kandil simidi nasıl yapılır? Evde kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidinin malzemeleri nelerdir? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Kandil simidinin tarihi Osmanlı'ya kadar dayanıyor ve lezzetiyle herkesi mest eden bu lezzet hemen her evde bulanabilen malzemelerle yapılabiliyor. Ana malzemeleri un, tereyağ, yoğurt ve yumurta olan kandil simidi isteğe göre mahlepli ve mahlepsiz olarak da pişirilebiliyor. İşte kandil simidinin malzemeleri, yapılışı ve tarifi...



MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

125 gram eritilmiş tereyağı

4,5 su bardağı un

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1,5 çay bardağı sulu yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için:

Susam

Yumurta

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil simidinin hamurunu yoğuracağınız büyük bir kabın içine kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri koyun.

İyice karıştırdığınız malzemelerin üzerine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekleyin

Tüm malzemeleri yoğurun. Hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalı.

İyice yoğrulan hamuru bir kenara alın ve 5 dakika kadar dinlendirin.

Bu sırada, fırın tepsinizi yağlayın, hamurun üzerine süreceğiniz susam ve yumurtayı hazırlayın.

Dinlenen hamurdan küçük parçalar alın ve eliniz ile simit şeklini verin.

Şekillendirdiğiniz hamurları önce yumurtaya sonra da susama batırın.

Hazırladığınız tepsiye dizdiğiniz kandil simitlerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

Simitlerin rengi çok kızarmadan fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Mahlepli kandil simitleriniz hazır. Afiyet olsun…

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

2 çorba kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

1,5 çorba kaşığı şeker

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

125 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

Üzeri için:

Susam

1 yumurta beyazı

Çörek otu

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Mahlepsiz kandil simidi yapmak için öncelikle oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yumurta sarısı, sirke, sıvıyağ, yoğurt, şeker ve tuzu geniş bir kaba alarak karıştırın.

İyice karışan malzemelerin üzerine un ve kabartma tozunu da ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Hamur kulak memesi yumuşaklığına geldiğinde hamurdan küçük parçalar alarak elinizde yuvarlayın.

Yuvarlak hamur parçalarını elinizde açın ve ortalarını şişe kapağı veya hamur aparatıyla keserek simit şekline getirin.

Simitleri önce yumurta beyazına sonra da susama batırın.

Tepsiye dizdiğiniz simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Mahlepsiz kandil simitleriniz hazır. Afiyet olsun.