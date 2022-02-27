Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, 27 Şubat Pazar günü imsak vakitlerini arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte il il imsak vakitleri...
İSTANBUL: 06.11
ANKARA: 05.56
BALIKESİR: 06.16
ANTALYA: 06.05
BURSA: 06.11
DİYARBAKIR: 05.27
EDİRNE: 06.20
ERZURUM: 05.22
GAZİANTEP: 05.38
GİRESUN: 05.33
HATAY: 05.43
KAHRAMANMARAŞ: 05.40
İZMİR: 06.19
KASTAMONU: 05.51
KAYSERİ: 05.45
KONYA: 05.58
MALATYA: 05.34
MARDİN: 05.25
SAKARYA: 06.05
ŞANLIURFA: 05.33
TRABZON: 05.28
VAN: 05.14
ZONGULDAK: 05.59