Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 25 Ocak Çarşamba akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 25 Ocak Çarşamba tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
25 OCAK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 25 Ocak Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
25 OCAK ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
26 - 29 - 40 - 63 - 70 - 88 Joker: 72 SüperStar: 65