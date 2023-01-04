Hazine ve Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Yeni Evim Konut Finansman Programı'nda orta gelirliye konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Türkiye'nin en büyük ikinci konut kampanyası olan ve orta gelirli vatandaşları kapsayan konut kampanyasının detaylarının belli olmasının ardından orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir, başvuru tarihleri neler? Gelir sınırı kaç TL? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI | Orta gelire sahip vatnadaşların uzun süredir beklediği, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından yapılan ikinci en büyük proje olan orta gelirliye konut kampanyasında detaylar açıklandı. Yeni Evim Konut Finansman Programı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili merak edilenleri kamuoyuna bildirdi. İşte detaylar...

İSTANBUL, ANKARA HANE HALKI GELİR SINIRI KAÇ TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Evim Konut Finansman Programı'nda yaptığı açıklamada, gelir şartının, orta gelirli hanelerin tüm üyelerinin toplam gelirini kapsayacağını duyurdu. Gelire göre 3 bölge olacağını belirtip İstanbul'un 1. bölge olacağını vurgulayan Bakan Nebati gelir sınırlarını şu ifadelerle anlattı:

"1. bölgede azami geliri 80 bin lira olan istanbul için söylüyorum, ikinci bölgede azami geliri 65 bin lira olan ve üçüncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların faydalanabileceği bir tablo."

BİRİNCİ BÖLGE (İSTANBUL) GELİR SINIRI: 80 BİN TL

İKİNCİ BÖLGE (ANKARA) GELİR SINIRI: 65 BİN TL

ÜÇÜNCÜ BÖLGE (DİĞER İLLER) GELİR SINIRI: 45 BİN TL

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Yatırımcıya değil, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan TOKİ orta gelir konut kampanyası detayları belli oldu. Kampanya 16 ocak itibarıyla başlayacak. Belirlenen banka şubelerine başvuru yapılacak. 16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, "Yeni Evim Kampanyamıza" dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine bile düşecek. Bitmiş ve bitmeye yakın konutlara başvuru yapılacak.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

İstanbul'da toplam hane geliri aylık 80 bin TL'nin üzerinde, Ankara'da toplam hane geliri aylık 80 bin TL'nin üzerinde, diğer illerde ise toplam hane geliri aylık 45 bin TL'nin üzerinde olan kişiler projeye başvuru yapamayacak.