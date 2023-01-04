Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları nedir, gelir sınırı kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları nedir, gelir sınırı kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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