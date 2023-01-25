İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Ocak 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 18,81 (Alış) - 18,81 (Satış)
EURO: 20,47 (Alış) - 20,48 (Satış)
STERLİN: 23,11 (Alış) - 23,23 (Satış)
1 DOLAR = 18,81 TL
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👉25 Ocak Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.168,04
Gram altın satış: 1.168,25
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.930,00
Çeyrek altın satış: 1.946,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.861,00
Yarım altın satış: 3.892,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.697,00
Tam altın satış: 7.754,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.873,00
Cumhuriyet altını satış: 7.992,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.905,00
Ata altın satış: 7.954,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Ocak Çarşamba günü saat 11.51 itibarıyla alınmıştır.