Milli Piyango tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 23 Ocak Pazartesi akşamında yapılan çekilişin şanslı numaralarını merak eden vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranını aratıyor. Çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 23 Ocak Pazartesi tarihli çekilişinde çıkan şanslı numaraları haberimizde...
23 OCAK PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
23 OCAK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
4 - 17 - 30 - 65 - 69 - 78 Joker: 33 SüperStar: 3
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