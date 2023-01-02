Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 2 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 2 Ocak Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Ocak Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
2 OCAK PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Ocak Pazatesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
30 ARALIK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
16 - 22 - 42 - 64 - 68 - 84 - Joker: 51 Süperstar: 76
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