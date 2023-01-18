Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? | TCMB faiz kararı ne olur? Anketler ve ekonomistlerin tahminleri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararını açıklaması için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu'nun toplantısından sonra açıklanacak olan ve yurt içi piyasaları etkileyen Ocak ayı faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki TCMB Ocak faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte anketler ve ekonomistlerin tahminleri...

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI | TCMB'nin faiz kararını merakla bekleyen yatırımcı ve vatnadaşlar internette Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? | TCMB faiz kararı ne olur? Anketler ve ekonomistlerin tahminleri ne? sorularının cevabını araştırıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun öncülük ettiği toplantı hakkında detaylar ve ekonomistlerin tahminleri haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi, resmi site üzerinden yayımlandı. Bir yıllık toplantı tarihlerini kamuoyuna duyuran Merkez Bankası'nın Ocak ayının toplantı tarihi 19 Ocak Perşembe olarak açıklandı. Bu kapsamda, Ocak ayı faiz kararı 19 Ocak Perşembe günü, saat 14.00'te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,46 olarak belirlendi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 30,44 oldu.

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,1161 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL oldu.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI

Aralık 2021'den itibaren sabit tutulan ve Ağustos ayından beri düşürülen politika faizi, 2022 Aralık ayında sabit değişmeyerek sabit tutuldu. Merkez Bankası faizi 9'da sabit kaldı.