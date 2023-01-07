Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 7 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '7 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 7 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 82 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 21:38 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023- 22:19