Beef Wellington nasıl yapılır? | Beef Wellington tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Puf böreğine sarılı dana etinin fırınlanmasıyla elde edilen muhteşem İngiliz lezzeti Beef Wellington'un yapılışını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. Beef Wellington tarifi haberimizde...

BEEF WELLINGTON TARİFİ | Özü böreğe sarılan dana biftekten oluşan Beef Wellington, İngiltere'nin geleneksel yemeği olarak tüm dünyaya yayılmasının ardından oldukça sevildi. Peki Beef Wellington nasıl yapılır? İşte Beef Wellington tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

BEEF WELLINGTON NASIL YAPILIR?

BEEF WELLINGTON MALZEMELERİ

🍖Bir kg bütün bonfile

🍖500 gr milföy hamuru

🍖250 gr mantar

🍖12 dilim füme dana eti

🍖Dijon hardalı

🍖3 dal taze kekik

🍖3 dal taze biberiye

🍖1 yumurta

🍖Zeytinyağı

🍖Deniz tuzu

🍖Karabiber

BEEF WELLINGTON YAPILIŞI

🍖Bütün bonfileyi sığabileceği kase içerisine yerleştirdikten sonra her iki tarafı da tuz ve karabiberlenir.

🍖Baharatlanan bonfile tavaya alınarak üzerine zeytinyağı dökülür ve çevrilerek mühürlenir. Ardından tepsiye yerleştirilir.

🍖Dilimlenen mantarlar tavada zeytinyağı ile pişirilir. Ardından milföy hamuru streç film üzerine yerleştirilir ve üzerine dijon hardalı serpilir. üzerine füme etler yan yana dizilir. Milföy hamurunun üzeri kaplanacak şekilde. Füzem etin üzerine mantarlar konulur. Mantarların üzerine de bonfile yerleştirilir. Etin üzerine kekik ve biberiye atılabilir. Ardından birkaç dilim daha füme et konulur ve milföy hamurları ile üstü kapatılır. Milföy hamurları ile et iyice sarılır.

🍖Pişirme kağıdı konulan tepsiye milföy hamurlu et konulur. Etrafına yumurta sürülür. Fırında 200 derece 35 dakika kadar pişirilir. Dilimleyerek servis edilir.

BEEF WELLINGTON PÜF NOKTALARI

🍖Bonfilenizi dilerseniz pişirmeden önce porsiyonlara bölüp tek tek parçalar halinde fırınlayabilir ya da piştikten sonra küçük parçalara bölerek servis edebilirsiniz.