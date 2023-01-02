Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri Ankara'nın Kızılcahamam, Polatlı ve Kahramankazan ilçelerinde devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ çekilişini canlı izlemek isteyenler arama motorlarında Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle, TOKİ Kızılcahamam, Polatlı, Kahramankazan TOKİ saat kaçta, hangi kanalda? TOKİ çekiliş canlı izle konularını sorguluyor. İşte 1+1. 2+1, 3+1 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

TOKİ 'ilk evim, ilk iş yerim' projesi kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapacağını duyururken 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu projede heyecan dorukta. Ankara kura çekimi Kızılcahamam, Polatlı ve Kahramankazan ilçeleriyle 2 Ocak'ta başlıyor. Kura çekilişlerini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında TOKİ Kızılcahamam, Polatlı, Kahramankazan TOKİ saat kaçta, hangi kanalda? konusunu araştırıyor. İşte AnkaraTOKİ çekiliş canlı izle...

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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ANKARA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ankara'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 14 ilçede, ilk etapta 18.250 adet yapılacak.

2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Kahramankazan: 800 konut

Polatlı: 700 konut

Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Ayaş 4. Etap: 300 konut

Şereflikoçhisar: 311 konut

Çamlıdere 2. Etap: 100 konut

Bala 3. Etap: 160 konut

Beypazarı: 150 konut

Evren: 150 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER