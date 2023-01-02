TOKİ 'ilk evim, ilk iş yerim' projesi kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapacağını duyururken 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu projede heyecan dorukta. Ankara kura çekimi Kızılcahamam, Polatlı ve Kahramankazan ilçeleriyle 2 Ocak'ta başlıyor. Kura çekilişlerini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında TOKİ Kızılcahamam, Polatlı, Kahramankazan TOKİ saat kaçta, hangi kanalda? konusunu araştırıyor. İşte AnkaraTOKİ çekiliş canlı izle...
ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
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ANKARA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Ankara'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 14 ilçede, ilk etapta 18.250 adet yapılacak.
2 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Kahramankazan: 800 konut
- Polatlı: 700 konut
- Kızılcahamam: 63 konut
3 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Ayaş 4. Etap: 300 konut
- Şereflikoçhisar: 311 konut
- Çamlıdere 2. Etap: 100 konut
- Bala 3. Etap: 160 konut
- Beypazarı: 150 konut
- Evren: 150 konut
- Nallıhan Çayırhan: 100 konut
4-5 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut
6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Sincan Yenipeçenek: 4800 konut
9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Sincan Saraycık: 1626 konut
10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Gölbaşı Gerder: 1545 konut
11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER
- Mamak: 3645 konut