Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Aralık Pazartesi Sayısal Loto Çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 5 Aralık Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
5 ARALIK PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Aralık Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
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5 ARALIK PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI:
38 - 44 - 51 - 60 - 66 - 80 Joker: 11 SüperStar: 14