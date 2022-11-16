Gaziantep'in en sevilen lezzetlerinden biri olan, arasındaki kaymağı, gül şeklinde sarılışı, çıtır yufkası ve enfes şerbetiyle damak çatlatan dolangel tatlısının yapılışı, son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki Dolangel tatlısı nasıl yapılır? | Gaziantep dolangel tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte tüm detaylar...

DOLANGEL TATLISI NASIL YAPILIR? | Arası ceviz ve kaymaklı, dışı çıtır çıtır, içi ise lokum kıvamında dolangel tatlısı, enfes lezzetiyle Gaziantep'ten çıkarak tüm Türkiye'de yayılmayı başardı. Dolangel tatlısını evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Dolangel tatlısı nasıl yapılır? Gaziantep dolangel tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler ve en güzel dolangel tatlısı tarifi...

GAZİANTEP DOLANGEL TATLISI TARİFİ

DOLANGEL TATLISI MALZEMELERİ

1 paket baklava yufkayı

300 gram tereyağ veya sade yağ

Çekilmiş antep fıstığı

Kaymağı için;

1 lt süt

6 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için;

4 bardak su

4. 5 bardak şeker

DOLANGEL TATLISI YAPILIŞI

Süt ,irmik, şeker, vanilya karıştırılarak kısık ateşte katılaşana kadar pişer. Soğumaya bırakılır.

Baklavalı yufkanın iki ucu karşılıklı birbirinin üstüne gelecek şekilde birleştirilir.

Eritilmiş ama kaynatılmamış tereyağı veya sade yağ sürülür.

Birleşen yerine hazırlanan kaymak sıkma torbası ile bir şerit çekilir.

Üzerine fıstık serpilir.

Sarılır ve gül böreği gibi içinden dışına dolanır.

Üzerine kalan yağ gezdirilir.

180 derece fırında kızarana kadar pişer.

Çıkınca hemen üzerine ılık şerbet dökülür.

DOLANGEL TATLISI PÜF NOKTALARI