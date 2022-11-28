Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Sürekli işçilerin alımı için başvuru süreci Resmi Gazete'de yayınlanarak başlarken vatandaşlar arama motorlarında Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri nedir? Hangi mesleklerden alım olacak? sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı, taşralarda görevlendirmek üzere 11 bin 317 sürekli işçiye bünyesinde istihdam sağlayacağını duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başvuru süreci başlarken Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürekli işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri nedir? Hangi mesleklerden alım olacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,

Bu şartları sağlayan kişilerde aynı zamanda başcurdukları meslek ve pozisyona göre farklı nitelikler aranmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEKLERDEN ALIM OLACAK?

5 bin 80 TEMİZLİK GÖREVLİSİ

3 bin 559 GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

791 KLİNİK DESTEK ELEMANI

604 HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ

275 ELEKTRİKÇİ

188 BOYACI

121 MARANGOZ

284 ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI

261 BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM, BAKIM, ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI

154 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SERVİS DESTEK ELEMANI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİRDEN FAZLA POZİSYONA BAŞVURU YAPILAMAYACAK

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.