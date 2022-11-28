Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleştildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 26 Kasım Cumartesi Sayısal Loto Çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Kasım Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
28 KASIM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Kasım Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
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26 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI:
2-12-21-58-63-64 Joker: 70 SüperStar: 26