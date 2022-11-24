Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı başvuru şartları neler? Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı başvuru ekranı! İşte tüm bilinmesi gerekenler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, en az 75 KPSS puanıyla taşra teşkilatına Muhasebe Denetmen Yardımcısı alınacağını duyurdu. Bakanlığın açtığı ilanla birlikte vatandaşlar da arama motorlarında bu ilanla ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı ne zaman ve başvuru şartları neler? Sınav için başvuru nasıl yapılıyor? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacağını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde sınav tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar duyuruldu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlğı personel alımı giriş sınavı ne zaman? Başvuru şartlar neler? İşte detaylar...

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MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Şubat 2023 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel Müdürlüğü (bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) internet adresinde (https://muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecektir.

Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınav tarihi ve yeri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve (https://www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğünün internet adreslerinde duyurulacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SINAV DUYURUSU VE BAŞVURU

Adaylar başvurularını 19/12/2022 (09:00) – 30/12/2022 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu

işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. "İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.

Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonuyla tekrar başvuru

yapılabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde

bulunamayacaktır.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GİRİŞİ SINAVI VE SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Muhasebe Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.

Giriş sınavı şartları: