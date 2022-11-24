2023 YKS NE ZAMAN? ÖSYM sınav takvimini açıkladı! KPSS - YKS - YDS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri

2023 ÖSYM sınav takvimi açıkladı. Milyonlarca adayı ilgilendiren YKS sınavı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki , YKS sınavı ne zaman 2023? KPSS - YKS - YDS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli mi? İşte detaylar...

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tarihi belli oldu. Milyonlarca adayı ilgilendiren ÖSYM sınav takviminin tüm detayları araştırılıyor. Peki, 2023 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2023 YKS NE ZAMAN? ÖSYM TARİHLERİ AÇIKLADI!

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2023 Yılı Sınav Takvimi'ne saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre,