İran Fesenjan nasıl yapılır? | Fesenjan (tatlılı ekşili tavuk) tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

İran mutfağından tüm dünyaya yayılan ve farklı lezzetlere açık kişilerin denedikten sonra bir daha vazgeçemediği İran mutfağı yemeği Fesenjan, son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Özel gün yemeği olarak kabul edilen deyimlere konu olan (kekik ve fesenjan yemiş gibi davranmak) yemek, ülkede 'zengin adam yemeği' kabul edilir. Peki İran Fesenjan nasıl yapılır? | Fesenjan (tatlılı ekşili tavuk) tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022- 12:00