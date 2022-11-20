Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 44. ve yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 44. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 44. bölümünde neler yaşanacak? Yargı'nın 44. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 44. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 20 Kasım Pazar günü yeni ve 44. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 44. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 44. bölümü...

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YARGI 44. BÖLÜM KONUSU

Serdar'ın ölümünün ardından herkes şoke olmuştur. Ilgaz bu cinayetin nasıl olduğunu çözmeye çalışırken Ceylin her şeyden habersiz, başı belada olan bir arkadaşının yardımına koşar. Ancak bir yandan da başta Aylin olmak üzere, ailesinin tuhaf davranışlarına bir anlam verememektedir.

Yekta Serdar cinayetini yine kendi lehine çevirerek bu dörtlüye karşı yeni bir savaş açmaya hazırlanır ancak hayatını alt üst etmeye yetecek bir gerçeğin onu beklediğinin farkında bile değildir.

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👉YARGI 44. BÖLÜM İZLE

Pars, Turgut Ali'den edindiği bilgiyle Rafet'in peşine düşmekte kararlıdır. Bir yandan da Derya'ya yardımcı olmaya çalışır çünkü Derya yeni davasında dişli bir avukatla karşı karşıya kalacaktır.

Ilgaz da Ceylin de farklı gerçeklere ulaşmak için çabalarken, daha yeni kavuştukları huzurun da tadını çıkararak yaşamaya çalışırlar. Ancak öğrendikleri her yeni bilgi, onları geri dönüşsüz bir yıkıma doğru adım adım götürmektedir…

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👉YARGI 44. BÖLÜM İZLE