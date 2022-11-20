ÖSYM'nin 2022 yılı içinde düzenlediği son ALES sınavı olan ALES/3, 20 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Lisansüstü öğrenim görmek amacıyla sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. İşte 2022 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı ve ALES 3 sonuç sorgulama ekranı...

Lisansütü eğitim görmek isteyen kişilerin başvurduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda yılın son oturumuyla birlikte adaylar, arama motorlarında 2022 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? | ALES 3 sonuç sorgulama ekranı konularını araştırıyor. 100 soruyu doğru cevaplamaları için adaylara 150 dakika verilen sınav hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 ALES/3 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde, 20 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayıp 12.30'da sona erecek ALES 3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022'de adayların erişimine açılacak.

2022 ALES 3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES'in bu yıl içinde son kez yapılacak olan oturumu için adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES KONU DAĞILIMI

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MATEMATİK:

Temel Kavramlar

Çözümleme

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlar

Ebob-Ekok

Rasyonel Sayılar

Sıralama, Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Özdeşlikler

Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Denklemler

Oran-Orantı

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde, Kar-Zarar

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

İşlem

Saymanın Temel İlkesi

Olasılık

GEOMETRİ:

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay

Kenarortay

Benzerlik

Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

SAYISAL MANTIK:

Grafik Yorumlama

Tablo Okuma

Şekil Yetenek

Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME:

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme

Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

TÜRKÇE:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları