Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 19 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 19 Kasım Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
9-19-41-55-63-68 Joker: 11 SüperStar: 89
19 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 19 Kasım Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
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