Krem brüle nasıl yapılır?

KREM BRÜLE NASIL YAPILIR? | Yanmış krema olarak da bilinen Fransaız tatlısı Krem Brüle, deneyenlerin sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor. Hem misafirlerine ikram etmek hem de kendini ve ailesini şımartmak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bir tatlı olan krem brülenin tarifini, malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını haberimizde derledik.
KREM BRÜLE TARİFİ
KREM BRÜLE MALZEMELERİ
- Yarım kilogram süt
- 200 gramlık kutu krema
- 1 su bardağı toz şeker
- 5 adet yumurta
- 1 paket vanilya
Üzeri İçin:
- 1 yemek kaşığı toz şeker (kahverengi toz şeker olursa daha iyi olur)
KREM BRÜLE YAPILIŞI
- Bir kapta sütü, şekeri, kremayı iyice çırpalım. Sonra tencereye alalım.
- Kenarları kabarcıklar çıkardığında, ocağın altını kapatalım. Kremamız kesilmesin.
- Mikser kabına yumurtaları kıralım.
- Mikserle 2 dk. çırpalım ve bu ılık sütten bir kepçe alalım. Tekrar karıştıralım.
- Bu yumurtaları, tencereye çırparak ekleyelim. Vanilyayı ekleyip, karıştıralım.
- Sonra güveç kaplarını tepsiye yerleştirelim. Tepsinin içerisine 1 su bardağı su dökelim.
- Güveç kaplarına, bu sütlü malzemeden bir iki kepçe dolduralım.
- Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede 20 dk. pişirelim.
- Sonra çıkaralım ve üzerlerine birer çay kaşığı toz şeker serpelim.
- Yine 200 derecede, 10 dk. daha pişirelim.
- Kaseler soğuduktan sonra, servis yapabiliriz.
Not: İsterseniz, pasta tabancası ile toz şekeri yakabilirsiniz.
KREM BRÜLE PÜF NOKTALARI
- Krema, süt ve şeker iyi bir şekilde çırpılmalıdır.
- Bu karışım, kaynatılmadan ocaktan alınmalıdır.
- Yumurtalar tencereye eklenmeden evvel, ılık sütlü karışımdan bir miktar alınarak yumurtalarla karıştırılmalıdır.
- Güveç kaplarının yerleştirildiği tepsiye su dökülerek, fırına verilmelidir.
- Tatlıların üzerine serpilen şeker, üzerlerinin daha güzel renk almasını sağlayacaktır.
- Tarifte paket vanilin yerine vanilya özütü ya da çubuk vanilya kullanarak daha orijinal bir tat yakalayabilirsiniz.