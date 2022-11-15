Üzerindeki kadifemsi karamel dokusu ve altındaki lezzetli muhallebisiyle deneyenlerin vazgeçemediği bir lezzet olan krem brüle, internette en sık araştırılan tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Evde krem brüle yapmak isteyen kişilerin arama motorlarında sorguladığı Krem brüle nasıl yapılır? | Krem brüle tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KREM BRÜLE NASIL YAPILIR? | Yanmış krema olarak da bilinen Fransaız tatlısı Krem Brüle, deneyenlerin sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor. Hem misafirlerine ikram etmek hem de kendini ve ailesini şımartmak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bir tatlı olan krem brülenin tarifini, malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını haberimizde derledik.

KREM BRÜLE TARİFİ

KREM BRÜLE MALZEMELERİ

Yarım kilogram süt

200 gramlık kutu krema

1 su bardağı toz şeker

5 adet yumurta

1 paket vanilya

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı toz şeker (kahverengi toz şeker olursa daha iyi olur)

KREM BRÜLE YAPILIŞI

Bir kapta sütü, şekeri, kremayı iyice çırpalım. Sonra tencereye alalım.

Kenarları kabarcıklar çıkardığında, ocağın altını kapatalım. Kremamız kesilmesin.

Mikser kabına yumurtaları kıralım.

Mikserle 2 dk. çırpalım ve bu ılık sütten bir kepçe alalım. Tekrar karıştıralım.

Bu yumurtaları, tencereye çırparak ekleyelim. Vanilyayı ekleyip, karıştıralım.

Sonra güveç kaplarını tepsiye yerleştirelim. Tepsinin içerisine 1 su bardağı su dökelim.

Güveç kaplarına, bu sütlü malzemeden bir iki kepçe dolduralım.

Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede 20 dk. pişirelim.

Sonra çıkaralım ve üzerlerine birer çay kaşığı toz şeker serpelim.

Yine 200 derecede, 10 dk. daha pişirelim.

Kaseler soğuduktan sonra, servis yapabiliriz.

Not: İsterseniz, pasta tabancası ile toz şekeri yakabilirsiniz.

KREM BRÜLE PÜF NOKTALARI