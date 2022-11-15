ELMALI STRUDEL TARİFİ | Çıtır milföy hamuruyla elmalı turta lezzetini birleştiren Viyana turtası elmalı strudel, son zamanların en sık araştırılan tatlı tarifleri arasındaki yerini aldı. Arama motorlarında araştırılan Elmalı Strudel nasıl yapılır? | Elmalı strudel tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte elmalı strudel tarifi...
ELMALI STRUDEL NASIL YAPILIR?
ELMALI STRUDEL MALZEMELERİ
- 1 adet dikdörtgen şeklinde milföy hamuru (bulamayanlar 5-6 adet hazır baklava hamuru)
- 1 adet elma
- 2 yemek kaşığı kuru üzüm
- Yarım çay bardağı ceviz, fındık, badem (hepsi karışık olabilir ya da bir çeşit)
- Yarım çay bardağı galeta unu
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri İçin:
- Pudra şekeri
ELMALI STRUDEL YAPILIŞI
- İlk önce kuru yemişler bıçakla iri şekilde doğranır. Kuru üzüm üzerine sıcak su konularak şişmesi için bekletilir.
- Elma küçük küpler şeklinde doğranır ve üzerine 2 kaşık toz şeker eklenerek, suyunu çekene kadar ocakta pişirilir.
- Suyunu çekince içerisine kuru yemişler eklenir.
- Tarçın ve suyu süzülen üzümler eklenerek karıştırılır ve 10 dakika soğuması için bekletilir.
- Daha sonra milföy hamurunun üzerine biraz galeta unu serpilir.
- Hazırlanan elmalı karışım kısa kenara konulur ve çok sıkmadan rulo yapılır.
- Rulonun kenar kısımları alta kıvrılır. (İç malzemesinin akmaması için)
- Daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye alınır ve üzerine bıçakla verev şeklinde fazla alta inmeden kesikler yapılır.
- Yumurta sarısı sürülür ve 200 derece ısıtılmış fırına sürülür ve fırın 180 dereceye düşürülür, kızarana kadar pişirilir.
- Üzerine pudra şekeri serpilir ve ılık ya da soğuk şekilde, isteğe bağlı olarak dondurma ile servis yapabilirsiniz.
ELMALI STRUDEL PÜF NOKTALARI
- Milföylere daha kolay şekil verebilmek için buzluktan çıkardıktan sonra biraz çözünmesini beklemelisiniz.
- Hazırladığınız elmalı harcı milföye sarabilmek için harcın soğumuş olması gereklidir.