TOKİ'nin cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurduğu İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında ilk kura çekilişkleri 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, ilk çekilişlerin Şırnak ve Ardahan'da yapılacağını bildirmesinin ardından arama motorlarında TOKİ kura çekimi canlı izle, TOKİ ilk evim kura çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Şırnak, Ardahan TOKİ çekiliş canlı izle konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ 'ilk evim, ilk iş yerim' projesi kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapacağını duyururken 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu projede heyecan dorukta. İlk kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da gerçekleşecek. Kura çekilişlerini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında TOKİ ilk evim kura çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? konusunu araştırıyor. İşte Şırnak, Ardahan TOKİ çekiliş canlı izle...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TOKİ kura çekilişleri için yapılan canlı yayınlar, saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

👇Çekilişler TOKİ'nin aşağıda yer alan resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.👇

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldı��ını söyledi.

İlk etapta inşa edilecek 250 bin sosyal konutun 50 bininin İstanbul'a yapılacağını hatırlatan Kurum, yine 50 bin arsanın da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

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İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

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