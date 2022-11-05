🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekildi? 5 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı yaşanıyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 11:30