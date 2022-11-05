Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Kasım Cumartesi akşamında gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
5 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Kasım Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
2 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6 - 22 - 23 - 40 - 78 - 79 Joker: 74 Süperstar: 1
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