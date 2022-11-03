ÖSYM'nin düzenlediği ve binlerce ön lisans mezununun katıldığı KPSS ön lisans sınavında sonuçlar, adayların erişimine açıldı. Devlet memuru olmak isteyen adayların heyecanla beklediği sonuçların erişime açılmasıyla birlikte arama motorlarında, KPSS ön lisans sınav sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? KPSS ön lisans sonuç sorgula - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI | ÖSYM, KPSS'ye giren binlerce ön lisans mezunu adayın beklediği haberi duyurdu. 3 Kasım tarihinden itibaren 2022 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının ÖSYM sonuç ekranından erişime açılmasıyla birlikte arama motorlarında 2022 KPSS ön lisans sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte KPSS ön lisans sınav sonuçları...

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ

KPSS ön lisans sınavı ardından sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?