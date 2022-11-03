5 Kasım 2022 Döviz Kuru! Altın, dolar, euro...
💲1 DOLAR NE KADAR?
5 Kasım 2022 Döviz Kuru! Altın, dolar, euro...
💲1 DOLAR NE KADAR?
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