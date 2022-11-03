EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU | TÜİK 2022 Ekim ayı enflasyon kaç oldu? - ÜFE TEFE TÜFE ve enflasyon yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Sadece ürünlerin zamlarını değil maaş zamlarını da etkileyen, kira artış oranı, asgari ücret, emekli, dul, yetim maaşı ve hatta özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren enflasyonun Ekim ayı verilerinin de açıklanmasıyla vatandaşlar arama motorlarında 2022 Ekim ayı enflasyon oranını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU | Neredeyse her alanda fiyatlar genel düzeyinin değişmesine neden olan enflasyonun Ekim ayına ilişkin verileri kamuoyuna açıklandı. Birçok alanda zamları ve maaş artışlarını da etkileyen enflasyonun Ekim ayında aylık ve yıllık artış oranını merak eden vatnadaşlar için TÜİK 2022 Ekim ayı enflasyon rakamlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TÜİK 2022 EKİM AYI ENFLASYON KAÇ OLDU?

Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın anketinde ekonomistler ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceğini öngörmüştü.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye gerilemişti.

2022 EYLÜL AYI ENFLASYONU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın (2021) aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamaya göre ise yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ EĞİTİMDE

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu.

EN ÇOK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. En az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu.