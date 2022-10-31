Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (31 Ekim)
🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (31 Ekim)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (31 Ekim)
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