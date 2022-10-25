Trabzon yağlısı nasıl yapılır? | Evde Trabzon yağlı pide tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Karadeniz yağlısı olarak da bilinen Trabzon yağlı pide, arama motorlarında en sık aratılan tarifler arasında yerini aldı. Karadeniz temalı sofraların vazgeçilmez lezzeti Trabzon yağlısının nasıl yapıldığını araştıran vatandaşlar için Trabzon yağlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte çıtır çıtır hamuru ve damak çatlatan lezzetiyle Trabzon yağlı pide tarifi... Karadeniz sofralarının en sevilen yiyeceklerinden biri olan ve oradan Türkiye'nin dört bir yanına yayılarak sofraları şenlendiren Trabzon yağlısı, damak çatlatan lezzetiyle büyük küçük herkesin sevdiği atıştırmalıklar listesinde yrini koruyor. Son zamanlarda tarifi sıklıkla araştırılan ve Karadeniz yağlısı olarak da bilinen Trabzon yağlı pidenin tarifini haberimizde derledik. İşte Trabzon yağlı pide tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2022- 10:00