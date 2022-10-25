SON DAKİKA WhatsApp TEK TİK SORUNU | WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? - WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Dünyada milyarlarca insan tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeniden bir erişim problemiyle gündemdeki yerini aldı. Gönderilen mesajların tek tik olması ve karşı tarafa iletilmemesi sorunu sosyal medyada dakikalar içinde gündem olurken internet kullanıcıları arama motorlarında WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? konularını araştırıyor. İşte WhatsApp tek tik sorunu hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA WhatsApp TEK TİK SORUNU | Dünyanın ve Türkiye'nin en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Gönderilen mesajlar tek tik olurken karşı tarafa mesajlar iletilmiyor ve mesaj gönderildiğine ilişkin herhangi bir uyarı verilmiyor. Dakikalar içinde sosyal medyada gündem olan WhatsApp'a erişim problemi hakkında vatandaşlar arama motorlarında WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? - WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

WHATSAPP MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

WhatsApp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor. Tekil mesajlaşmalarda ise gönderilen mesajlar tek tik olarak kalıyor. Kullanıcılar, bilgisayar aracılığıyla, WhatsApp Web üzerinden de uygulamaya erişilemediğinden şikayet ediyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Whatsapp'ta meydana gelen mesaj iletim sorunu sonrasında Downdetector'a çok sayıda rapor iletildi. Saat 10.00'dan itibaren uygulama üzerinden fotoğraf göndermek isteyen kişilerin ilettikleri fotoğraflar karşı tarafa iletilmedi. Aynı zamanda Whatsapp üzerinden atılan mesajlar da tek tık olarak kalıyor. Karşı tarafa iletilen mesajlarda okundu bilgisi yer almıyor. Ancak konuya ilişkin WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun kısa sürede çözülmesini isteyen kullanıcılar, sosyal medya trendleri arasında WhatsApp'ı dakikalar içinde ilk sıraya taşıdı.