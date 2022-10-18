KPSS kapsamında gerçekleştirilen Genel Yetenek - Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının geride kalmasının ardından devlet memuru olmanın hayalini kuran adaylari ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. ÖSYM, yayınladığı kılavuzda KPSS Ön Lisans ve Lisans sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı ve KPSS sorgulama ekranı...

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KPSS Ön Lisans ve Lisans sınavlarında tüm oturumların geride kalmasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı. ÖSYM'nin kılavuzunda sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisine yer verilirken devlet memuru olmak isteyen adaylar, KPSS'den alacakları puanı heyecanla beklemeye devam ediyor. İşte KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin paylaştığı sınav kılavuzuna göre 2022 KPSS Ön Lisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Önceki senelerde ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı da görüldü. Bu noktada lisans sonuçları 21 Ekim öncesinde, önlisans sonuçları da 3 Kasım öncesinde gelebilir ancak konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada sonuç tarihleri 21 Ekim ve 3 Kasım 2022 olarak belirtildi.