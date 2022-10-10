TOKİ iş yeri satışı hangi illerde yapılacak? | TOKİ ilk iş yerim başvuru şartları, fiyatları ne? İş yeri taksit ödemeleri nasıl?

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde iş yeri başvuruları başladı. Bunun üzerine vatandaşlar 'ilk iş yerim' kampanyası kapsamında detayları araştırıyor. Peki TOKİ iş yeri satışı hangi illerde yapılacak? | TOKİ ilk iş yerim başvuru şartları, fiyatları ne? İş yeri taksit ödemeleri nasıl? Detaylar haberimizde...

TOKİ İLK İŞ YERİM PROJESİ DETAYLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlara sunulan iş yerlerine başvurular 10 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Başvuru şartlarını, taksitlendirmeleri ve iş yeri fiyatlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında TOKİ iş yeri satışı hangi illerde yapılacak? | TOKİ ilk iş yerim başvuru şartları, fiyatları ne? İş yeri taksit ödemeleri nasıl? sorularının cevabını araştırıyor. TOKİ İlk İş Yerim rpojesinin tüm detaylarını haberimizde derledik.

TOKİ İŞYERİ SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Proje kapsamında ilk etapta planlanan 10 bin iş yerinden, en çoğu 1000 iş yeriyle Ankara'da olacak, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500'er iş yeri yapılacak. Bunlar dışında iş yeri yapılacak illerin tam listesi ise şöyle:

e-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ İŞ YERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Ankara: 1000

İzmir': 700

Bursa: 500

Konya: 500

Adana: 500

Malatya: 500

Gaziantep: 500

Şanlıurfa: 500

Diyarbakır: 450

Kocaeli: 450

Eskişehir: 350

Kayseri: 350

Manisa: 350

Mersin: 300

Denizli: 300

Balıkesir: 300

Van: 250

Erzurum: 250

Trabzon: 250

Tekirdağ: 250

Afyonkarahisar: 200

Aksaray: 200

Isparta: 200

Çorum: 200

Ordu: 200

Sivas: 200

Şırnak: 150

Kastamonu: 100

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU ŞARTLARI

📌TC Vatandaşı olmak

📌Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

📌18 yaşını doldurmuş olmak

📌Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

📌Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

TOKİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR?

👉İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.

👉351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

👉685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

👉150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

👉1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

👉351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

👉685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

👉150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

👉1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

TOKİ İŞ YERİ TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

📍Yüzde 10 peşinat

📍2.633 liradan başlayan taksit

📍120 ay vade