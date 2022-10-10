Başkan Erdoğan asgari ücret açıklaması: Biz bunun için varız | 2023'te asgari ücret ne kadar olacak? - Son dakika asgari ücret haberleri

TÜGVA 5. Genel Kurulu'nda gençlere seslenen Başkan Erdoğan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılında 2 kez zam yapılan ve toplam zam miktarının yüzde 80'e ulaştığı asgari ücretin 2023 yılında ne kadar olacağı merak edilirken Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve yeni asgari ücret zammına ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik.

TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merak ettiği asgari ücret zammı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılında yeni asgari ücret zammına gelecek zam oranı memurlardan özel sektör çalışanlarına, emeklilerden yardım parası alanlara kadar birçok insanı etkilerken Başkan Erdoğan, 2023 yılında asgari ücretin en uygun rakama çıkarılacağını vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 2023 YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu an itibariyle inşallah Aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz"

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu. Ancak yeni yılda yapılacak zamlarla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı hebüz bilinmiyor.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2023'te yapılacak asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Ancak tahminlere göre, sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öbgörülüyor.

2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.